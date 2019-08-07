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Yalova'da 'pes' dedirten olay! Yaşlı erkekleri tuzağa düşürüp...

07.08.2019 21:20

Yalova'da yaşları 60 ile 75 arasında değişen varlıklı erkekleri, ağlarına düşürüp evlendikten sonra oturma izini alan ve fuhuş yaptıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 14 kadın ile aracılık eden 3 erkek, polisin operasyonuyla gözaltına alındı.


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