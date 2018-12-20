Yalova'da korkutan deprem... 4,5 şiddetinde deprem meydana geldi 20 Aralık 2018, Perşembe

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 4,5 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'den de hissedildi. Merkez üssü Çınarcık ilçesi olduğu öğrenilen 4.5 şiddetindeki deprem sabah saat 09:34 sıralarında yaşandı. Orta büyüklükteki deprem Yalova başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Yalova'da deprem korkusu yaşaşan vatandaşlar kendilerini sokağa atarken bazı vatandaşların ağladığı gözlemlendi. Deprem Bursa ve İstanbul ile Çanakkale ve Balıkesir'de de hissedildi. Depremde ilk belirlemeye göre can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.