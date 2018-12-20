Kandilli'den yapılan açıklamaya göre, Çınarcık merkezli 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem İstanbul genelinde hissedildi. Yerin 5.4 kilometre altınde gerçekleşen deprem paniğe neden oldu.
Yalova'da korkutan deprem!20 Aralık 2018, Perşembe
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