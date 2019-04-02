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Yalova’da AK Parti’den seçim sonucuna itiraz! Usulsüzlük bakın nasıl yapılmış

02.04.2019 16:56

Yalova’da AK Parti İl Teşkilatı, CHP’nin lehine sonuçlanan seçimlerle ilgili basın toplantısı düzenledi. AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, seçim sonuçlarına itiraz edeceklerini söyledi. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak ise Yalova'da seçim sonuçlarında nasıl usulsüzlük yapıldığını A Haber ekranlarında anlattı.


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