Yalova’da AK Parti’den seçim sonucuna itiraz! Usulsüzlük bakın nasıl yapılmış 02.04.2019 16:56

Yalova’da AK Parti İl Teşkilatı, CHP’nin lehine sonuçlanan seçimlerle ilgili basın toplantısı düzenledi. AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, seçim sonuçlarına itiraz edeceklerini söyledi. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak ise Yalova'da seçim sonuçlarında nasıl usulsüzlük yapıldığını A Haber ekranlarında anlattı.