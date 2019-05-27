Yalova'da aile boyu vahşet! Baba azmettirdi, hala ve enişte boğarak öldürdü 27.05.2019 17:51

Yalova'da öldürülen 23 yaşındaki genç kadının failleri 25 sene sonra yakalandı. Evlilik dışı hamile kalan genç kadının öldürülmesi için öz babasının, hala ve enişteyi azmettirdiği, temizlik yapma bahanesiyle genç kadını evine çağıran hala ve eşinin boğarak öldürdüğü cesedi ise ormana gömdükleri ortaya çıktı.