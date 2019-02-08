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Yalçın Menteş'in ölüm nedeni nedir? Yalçın Menteş'in hastalığı neydi?

08.02.2019 11:44

Yalçın Menteş, dün gece Göztepe'de özel bir hastanede hayatını kaybetti. 2013 yılında sağ bacağı kesilen ve bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ünlü oyuncu Yalçın Menteş'in ölüm nedeni nedir? İşte Yalçın Menteş'in hastalığı ve doktorundan gelen açıklama.


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