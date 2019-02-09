Yalçın Menteş son yolculuğuna uğurlandı 09.02.2019 16:08

2013 yılında şeker hastalığı nedeniyle bir bacağı kesilen ve bir süredir tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakımında hayatını kaybeden Yalçın Menteş (59) son yolculuğuna uğurlandı.