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Yalçın Menteş son yolculuğuna uğurlandı

09.02.2019 16:08

2013 yılında şeker hastalığı nedeniyle bir bacağı kesilen ve bir süredir tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakımında hayatını kaybeden Yalçın Menteş (59) son yolculuğuna uğurlandı.


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