Haberler Web TV Yalanı elinde patlayan Gürsel Tekin bakın nasıl çark etti!

Yalanı elinde patlayan Gürsel Tekin bakın nasıl çark etti!

14.04.2019 22:06


CHP'de iftiranın, yalanın ardı arkası kesilmiyor! "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. @BocekMuhittin tam 4.000 bankamatik memurunun işine son verdi" şeklindeki iddiasıyla AK Parti'ye iftira atan Gürsel Tekin'in yalanı ortaya çıktı!

BÖYLE ÇARK ETTİ!
Çirkin iftirası deşifre olan Gürsel Tekin, bir gazetecinin kendisini arayarak sorduğu soru üzerine topu "yerel bir habere" atarak çirkin iftiralarını örtbas etmeye çalıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları