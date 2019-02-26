Yalan vaatler veren CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş, kendi tükürdüğünü yaladı 26.02.2019 12:06

Yalan vaatler veren CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş, ulaşım ücretleriyle ilgili yaptığı iki ayrı açıklamada kendi tükürdüğünü yaladı. Bir konuşmasında "Ulaşım ücretsiz olacak" diyen Mansur Yavaş, başka bir konuşmasında ise "Pik saatlerde ulaşım ücretleri daha pahalı olacak." diyor. İşte o açıklamaları...