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Yalan habere ödül Hürriyet'i

28 Mart 2018, Çarşamba

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti büyük bir skandala imza attı, yalan habere yılın haberi ödülünü verdi. Haberi yapan Hürriyet gazetesi olunca ilkeler bir kenara atıldı. 13 Ekim 2017 tarihinde Hürriyet gazetesinin sürmanşetinden verilen 'Hasbahçe'ye imar' haberi Topkapı Sarayı'nın bir bölümünün imara açılacağını söylüyordu ancak birkaç saat sonra Kültür Bakanlığı bu haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. İşte bu yalan haber Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin ödüllerinde yılın haberi seçildi.

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