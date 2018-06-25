Yaktın bizi Muharrem 25 Haziran 2018, Pazartesi

24 Haziran seçim sonuçlarındaki son duruma göre Erdoğan yüzde 52.51, Muharrem İnce ise yüzde 30.73 oy aldı. Seçimin ikinci tura kalmayacağını iddia eden Muharrem İnce'ye umut bağlayan muhalif seçmenler sosyal medyada alay konusu oldu.