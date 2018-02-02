Yakalanan teröristler her şeyi itiraf etti 01 Şubat 2018, Perşembe

Afrin'de YPG'ye karşı düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sızma girişiminde bulunurken yakalanan 3 terörist karargahta sorguya alındı. Sorgu sırasında ağlayan teröristler örgütün alçak eylemlerini tek tek itiraf ettiler.