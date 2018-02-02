Yol Durumu

Yakalanan teröristler her şeyi itiraf etti

01 Şubat 2018, Perşembe
Afrin'de YPG'ye karşı düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sızma girişiminde bulunurken yakalanan 3 terörist karargahta sorguya alındı. Sorgu sırasında ağlayan teröristler örgütün alçak eylemlerini tek tek itiraf ettiler.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları