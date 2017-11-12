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Yahoo Kanadalı kadın teröristi kahramanlaştırdı!

11 Kasım 2017, Cumartesi
Kanada'da mankenliği bırakarak terör örgütü PYD/YPG'ye katılarak PR çalışmaları yapan terörist Hanna Bohman'ın çektiği görüntüleri yayınlayan ünlü arama motoru Yahoo, terörist kadını kahramanlaştırdı. İşte o görüntüler...
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