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Yağmur Sarnıç ile Yaşar İpek aşk mı yaşıyor? Seren Serengil olayının ardından gündeme düşen skandal görüntüler!

17.09.2019 16:36

Yağmur Sarnıç ile Yaşar İpek arasında neler oluyor? Seren Serengil ile Yaşar İpek arasında yaşanan tatsız olaylar magazin gündemine bomba gibi düşmüş, ardı arkası kesilmeyen tartışmalar sonucunda Seren Serengil bebeğini düşürmüştü. 2 hafta sonra magazin dünyasını sarsan bir iddia ortaya atıldı. Emre Aşık ile boşanma sürecinde olan Yağmur Sarnıç ve Yaşar İpek'in aşk yaşadığı iddia edildi. Bu iddianın nedeni ise Yağmur Aşık ile Yaşar İpek’in aynı teknede görüntülerinin ortaya çıkması oldu. İşte o görüntüler...


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