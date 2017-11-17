Yol Durumu

"Ya olacağız ya öleceğiz"

02 Eylül 2017, Cumartesi
Herkes bu klibi soruyor... İzleyenlerin tüyleri diken diken oldu...
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