Xioami'nin Ankara'daki mağaza açılışı, izdiham nedeniyle ertelendi 16.11.2019 17:40

Ankara’da açılması planlanan Mi Store, yaşanan yoğun ilgi nedeniyle çıkan izdihamdan dolayı ertelendi. Mağaza açılmadan önce telefon modellerinde %15, aksesuar ve ekosistem ürünlerinde ise %20 ve %30 oranında indirim olacağı açıklanmıştı. Mağaza açılışında sırada bekleyen ilk 300. kişiye Mi Band 4 akıllı bileklik, ilk 300-500. kişiye Bluetooth kulaklık ve 501-600. kişiye Bluetooth hoparlör hediye edilecekti. Mağazanın alabileceği kapasitenin çok üstünde insanın akın ettiği yeni mağaza açılışı, Twitter üzerinden yapılan bir açıklamayla iptal edildi.

Başkent'te alışveriş merkezinde bugün açılması planlanan telefon mağazası, günler öncesinden açılışa özel indirim ve kampanyaların yanında hediyeler verileceği duyurusunu yaptı. Sosyal medyada yapılan duyurularda mağazanın açılışında sırada bekleyen 1 ve 300'üncü, 301 ve 500'üncü, 501 ve 600'üncü kişiye çeşitli hediyeler verileceği, ayrıca bin lira ve üzeri alışveriş yapan ilk bin 200 kişiye de çeşitli hediyeler verileceği belirtildi.

Bunun üzerine vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren mağazanın faaliyete geçeceği alışveriş merkezinin önünde beklemeye başladı. Alışveriş merkezinin açılmasıyla içeriye giren kalabalık, mağazanın önünde toplandı. Ancak kalabalık giderek arttı. Mağazanın önündeki koridor ile birlikte alışveriş merkezinin merdivenleri doldu. Zaman zaman sıra tartışmaları yaşandı. Bunun üzerine polise haber verildi. Gelen polisler önlem aldı.

Daha sonra güvenlik sağlanamayacağı gerekçesiyle açılışın ertelenmesine karar verildi. Açılışın ertelendiği anonsunun yapılması üzerine vatandaşlar tepki gösterdi. Sabah 07.00'den bu yana beklediğini belirten Kürşat İnce (19), "Önce 11'00'de sonra 13.00'te açılacağını söylediler, sonra da iptal ettiler. Haftaya açılsa yine izhidam olacak, burası Ankara, bu yoğunluk hep olacak" diyerek tepki gösterdi. Kalabalık, polis ve güvenlik görevlilerinin uyarısıyla dağıldı.