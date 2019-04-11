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Wikileaks'in kurucusu Julian Assange İngiltere'de gözaltına alındı

11.04.2019 13:34

7 yıldır Londra'daki Ekvador konsolosluğunda yaşayan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, İngiliz polisi tarafından gözaltına alındı. İngiliz yetkililer konu ile ilgili yaptıkları açıklamada Assange'ı gözaltına almak için Ekvador konsolosluğu tarafından davet edildiklerini açıkladı.


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