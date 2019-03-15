Wellington Türkiye Büyükelçisi Ahmet Ergin Yeni Zelanda'daki saldırı hakkında bilgi verdi 15.03.2019 09:01

Yeni Zelanda'daki kan donduran saldırı sonrası ülkede bulunan Türkiye Büyükelçisi Ahmet Ergin A Haber canlı yayınında ilk bilgileri aktardı. Ergin olayda ölen Türk vatandaşı olmadığını kaydederken, ölü sayısının 30 civarında olduğunu açıkladı.

Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin yaptığı açıklamada, saldırıda ölen veya yaralananlar arasında Türk bulunmadığını kaydetti.

Canlı yayınına katılan Wellington Türkiye Büyükelçisi Ahmet Ergin saldırıya ilişkin açıklamalar yaptı. Ergin, şunları söyledi:

"Öncelikle şunu belirtmem gerekiyor, henüz Yeni Zelanda makamlarından konunun ayrıntılarına ilişkin açıklama yapılmadı. ChristChurch'ün halen kordon altında ve operasyonlar devam ediyor.

Olay sonrası 30 kişinin öldüğü, 40-50 civarında yaralının olduğunu tahmin ediyoruz. Saldırıda ölen Türk yok. Saldırı sonrasında 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı."