Terör örgütü FETÖ işbirliği ile ABD'de Türkiye karşıtı bir panel yapıldı.Türkiye ve Katar'ı hedef alan çalışmalarıyla bilinen "Investigative Journal" adlı kuruluş, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iş birliğinde Washington'da düzenlenen panelde Türkiye'ye karşı kara propaganda yaptı. AA ekibi, programa daha önce kayıt yaptırmış olmasına rağmen gerekçe gösterilmeden salona alınmadı.
Washington'da terör örgütü FETÖ iş birliğinde Türkiye karşıtı panel12.11.2019 01:53
- Washington'da terör örgütü FETÖ iş birliğinde Türkiye karşıtı panel
- Filistinli genç, evinin yakınındaki yangını söndürmek isterken şehit edilmiş
- Bolivya’da bu kez Morales destekçileri sokağa indi! Çatışmalar şiddetlendi...
- İBB'nin işçi çıkarmalar hakkındaki tezleri çürüdü
- '11 Milyon Ağaç' projesini eleştiren CHP'li Barış Yarkadaş canlı yayında fena rezil oldu
- MSB o görüntüleri paylaştı! Barış Pınarı Harekât Bölgesi'nde motosikletteki patlayıcı etkisiz hale getirildi
- SAT komandoları Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'nda!
- Kamışlı'da bombalı saldırı! YPG/PKK'lı teröristler yine sivilleri hedef aldı!
- Başkan Erdoğan imzaladı! İhracatçıya yeşil pasaportta flaş karar: 500 bin dolarlık ihracata verilecek
- Galatasaray'a büyük şok! Andone'nin ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi
- Gönül Yazar'ın sevgilisi Rüzgar Mağden hakkında şok iddia: Cinsel içerikli videolar ve...
- Fatih'te 4 kardeşin "siyanürlü ölümünde" son dakika gelişmesi: Özel kıyafetlerle...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.