Washington Post'un makalesini yayımladığı Cemil Bayık ABD'nin terör listesinde

Amerikan gazetesi Washington Post'un makalesini yayımladığı terör örgütü elebaşı Cemil Bayık, ABD'nin başına ödül koyduğu teröristler listesinde üst sıralarda yer alıyor. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, "Bu gerçekleri görmezden gelerek ABD tarafından aranan PKK'nın kana susamış liderlerine sayfalarını açan Washington Post gazetesi, gazetecilik mesleğini dibe vurdurttu." diyerek skandal makaleye sert tepki gösterdi. Dışişleri'nden yapılan açıklamada da, "ABD dahil birçok ülkenin terör örgütleri listesinde yer alan, on binlerce masum insanı hunharca katletmiş olan PKK'nın elebaşlarından biri, bugün Washington Post gazetesini kullanarak alenen terör propagandası yapmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.
Washington Post'un makalesini yayımladığı Cemil Bayık ABD'nin terör listesinde04.07.2019 14:41
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