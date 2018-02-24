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Washington Portakal'ını çıldırtacak video

23 Şubat 2018, Cuma
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İnsansız tank üretmemiz lazım" sözlerinden çok rahatsız olan ABD beslemesi Fatih Portakal'ı çıldırtacak video.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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halk halk

portakal tankın namlusundan mı rahatsız oldun.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 24.02.2018 00:05
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