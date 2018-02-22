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Volkan Konak'tan saldırı açıklaması

22 Şubat 2018, Perşembe
Ünlü şarkıcı Volkan Konak'a, İstanbul Ataşehir'de sahne aldığı barda, "Sen vatan hainisin" diyen bir kişi ateş açıldığı haberlerine ilişkin açıklama yaptı. “Olayın benimle alakası yok” dedi.
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