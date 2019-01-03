Volkan Demirel Fenerbahçe camiasından özür diledi

Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel düzenlediği basın toplantısında Başkan Ali koç ve Asbaşkan Semih Özsoy'dan özür diledi. Volkan Demirel konuşması sırasında göz yaşlarına hakim olamadı.
Volkan Demirel Fenerbahçe camiasından özür diledi03 Ocak 2019, Perşembe
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