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Volkan Demirel Fenerbahçe camiasından özür diledi

03 Ocak 2019, Perşembe

Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel düzenlediği basın toplantısında Başkan Ali koç ve Asbaşkan Semih Özsoy'dan özür diledi. Volkan Demirel konuşması sırasında göz yaşlarına hakim olamadı.


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