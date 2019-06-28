Vladimir Putin, Donald Trump ile görüştü! Trump uyardı: Seçimlerimize müdahale etme (Video) 28.06.2019 11:45

G-20 Liderler Zirvesi dolayısıyla Japonya'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 Zirvesinde Trump ve Putin ikili bir görüşme düzenledi.

" Rusya'nın ABD seçimlerine yönelik müdahalesini gündeme getirecek misiniz?" sorusu üzerine Trump, "Evet, elbette" dedikten sonra Putin'e gülerek, "Seçimlerimize müdahale etme" dedi.

Özel Yetkili Savcı Mueller 22 ay süren, Trump ve 2016 seçim kampanyası ekibinin Rusya'yla gizli anlaşma yaptığı iddialarına yönelik soruşturmasının raporunu 22 Mart'ta Adalet Bakanlığına sunmuştu. Adalet Bakanı Barr ise raporun önemli bulgularını iki gün sonra dört sayfalık bir mektupla Kongre'ye bildirmiş ve Trump'ın Rusya ile gizli bir iş birliği yaptığını gösteren bir sonuca ulaşılamadığını belirtmişti.