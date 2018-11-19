Vladimir Putin: "Bu projeye Sayın Erdoğan isim vermiştir" 19 Kasım 2018, Pazartesi

100 milyar dolarlık ticaret hacmi ile ilgili Çin ile ulaşacağız. Türkiye ile neden olmasın. TürkAkım projesiyle ilgili anlaşma İstanbul'da 10 Ekim 2016'da yapılmıştı. Bu projeye Sayın Erdoğan isim vermiştir. 2-3 sene sonra projenin en zor kısmı tamamlanmıştır. Pek çok çalışma yaptık birlikte. TürkAkım projesinin deniz kısmı tamamlanıyor. Özellikle dikkatleri şu hususa çekmek istiyorum. Toprağa delik açmak ve gaz çıkarmak kolay değil. Yüksek teknoloji ile yapılan bir süreçtir. Özellikle doğal gaz çevre dostu olan bir proje.