100 milyar dolarlık ticaret hacmi ile ilgili Çin ile ulaşacağız. Türkiye ile neden olmasın. TürkAkım projesiyle ilgili anlaşma İstanbul'da 10 Ekim 2016'da yapılmıştı. Bu projeye Sayın Erdoğan isim vermiştir. 2-3 sene sonra projenin en zor kısmı tamamlanmıştır. Pek çok çalışma yaptık birlikte. TürkAkım projesinin deniz kısmı tamamlanıyor. Özellikle dikkatleri şu hususa çekmek istiyorum. Toprağa delik açmak ve gaz çıkarmak kolay değil. Yüksek teknoloji ile yapılan bir süreçtir. Özellikle doğal gaz çevre dostu olan bir proje.
Vladimir Putin: "Bu projeye Sayın Erdoğan isim vermiştir"19 Kasım 2018, Pazartesi
- Başkan Erdoğan ve Putin'den Türkakım talimatı
- Vladimir Putin: "Bu projeye Sayın Erdoğan isim vermiştir"
- Başkan Erdoğan: "Biz Rusya ile ilişkilerimizi diğer ülkelerin dayatmalarına göre belirlemedik"
- Başkan Erdoğan: "Tarihi bir projedir"
- Mine Kırıkkanat Fransız televizyonuna konuştu
- Başkan Erdoğan: Biz Rusya ile ilişkilerimizi diğer ülkelerin dayatmalarına göre belirlemedik
- Müge Anlı'da bugün Elif Öğretmen'in eşi Zafer Bey'in görüştüğü iddia edilen kişi canlı yayına bağlandı!
- Müge Anlı'da bugün Elif Öğretmen'in eşi Zafer Bey hakkında şok iddia! (19 Kasım)
- Denizli'de eğitim uçağı düştü
- Denizli'de eğitim uçağı düştü: Pilot ve öğrencisi aranıyor
- CHP'li belediye halkın parasını personeline dağıttı!
- 400 kişilik sitede akılalmaz olay! Evlerini terk etmeye başladılar
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.