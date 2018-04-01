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Villa içinde gizli terör tünelleri

31 Mart 2018, Cumartesi

Mehmetçiğin teröristlerden temizlediği Afrin'de PKK/YPG'li teröristlerin kaldığı lüks villaların arasında inşa ettikleri gizli tüneller ortaya çıktı. ÖSO üyelerinin verdiği bilgilere göre villalarda Kandil'den gelen yönetici kadrosunun kaldığı ve saldırılardan korunmak için bu tünelleri inşa ettikleri öğrenildi.

YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ahmet ahmet

gebermedikten sonra nere girerlerse girsinler girdikleri delikten çıkıp boğulacaklar.

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cevapla 31.03.2018 21:08
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