Villa içinde gizli terör tünelleri

Mehmetçiğin teröristlerden temizlediği Afrin'de PKK/YPG'li teröristlerin kaldığı lüks villaların arasında inşa ettikleri gizli tüneller ortaya çıktı. ÖSO üyelerinin verdiği bilgilere göre villalarda Kandil'den gelen yönetici kadrosunun kaldığı ve saldırılardan korunmak için bu tünelleri inşa ettikleri öğrenildi.
Villa içinde gizli terör tünelleri31 Mart 2018, Cumartesi
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gebermedikten sonra nere girerlerse girsinler girdikleri delikten çıkıp boğulacaklar.
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