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Vietnam’da bir grup çocuk ölü yılanla ip atlama oyunu oynadı

18.11.2019 16:58

Vietnam’da bir grup çocuğun, ölü bir yılanı ip olarak kullandıkları ve ip atladıkları görüntüler sosyal medyada ilgi çekti. Görüntüleri on binlerce kişi izledi.


Olay Vietnam'da meydana geldi. Bir grup çocuk, buldukları ölü bir yılanı ip olarak kullandı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, çocukların yılanı kuyruğu ve başından tuttuğu ve bir ip gibi salladığı görüldü. Başka bir çocuğun ise ip atladığı kameralara yansıdı. Görüntüler sosyal medyada 80 bin kişi tarafından izlenirken, çok sayıda yorum aldı.

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