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Video izleyen doktorların cezası belli oldu!

06 Aralık 2018, Perşembe

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün elebaşı Fethullah Gülen'in otomobilde videosunu izleyip topladıkları himmet paralarıyla suçüstü yakalanan doktor ve akademisyenlerin cezası belli oldu.


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