VİDEO: İstanbul'da 5.8'lik depreme işyerinde yakalanan vatandaşların kaçış anı kamerada

İstanbul'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son günlerde üst üste yaşanan bu depremler vatandaşın büyük panik yaşamasına neden oldu. İstanbul'da 5.8'lik depreme işyerinde yakalanan vatandaşların kaçış anı kameralara anbean yansıdı.
VİDEO: İstanbul'da 5.8'lik depreme işyerinde yakalanan vatandaşların kaçış anı kamerada26.09.2019 15:25
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