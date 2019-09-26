Video: İstanbul Depremine canlı yayında yakalanan Spiker Gözde Atasoy Kökçü'nün o anları kamerada 26.09.2019 15:19

İstanbul'da şiddetli bir deprem meydana geldi. 10-15 saniye süren depremin şiddeti AFAD tarafından 5,8 olarak belirlenmişti. 14:00'daki depremin ardından bir deprem daha meydana geldi. Yaşanan depremler sonrası AFAD ve Kızılay Başkanları vatandaşları uyardı. Depremin olduğu saniyelerde CNN TÜRK haber yayını devam ediyordu. Deprem anında soğukkanlılığını korumaya çalışan spiker Gözde Atasoy Kökçü, deprem haberini izleyicilere canlı yayında aktardı.

İstanbul'da meydana gelen son dakika depremi sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden depremin şiddetiyle ilgili önemli açıklamalar geldi.

İstanbul depremine canlı yayında yakalanan CNN TÜRK spikeri Gözde Atasoy Kökçü de deprem anını canlı yayında izleyicilerle paylaştı.