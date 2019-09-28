Video: Artvin Borçka'da sel... Dereler taştı yollar kapandı! İşte ilk görüntüler 28.09.2019 10:43

Artvin'in Borçka ilçesinde şiddetli yağış, sel ve heyelanlara neden oldu. İlçedeki bazı ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı. Hopa- Borçka karayolu da derenin taşması sonucu ulaşıma kapandı. Artvin Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan yaptığı açıklamada can kaybının olmadığını, maddi hasar olduğunu söyleyerek gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi. Borçka'da ki şiddetli yağış sonrası yaşanan sel kamerada...

Kentte sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Borçka ilçesinde yağış nedeniyle Borçkaderesi taştı, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçede bazı köy ve mahalle yolları da heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.





Hopa'da Sundura Deresi'nin taşması sonucu Hopa- Borçka karayolu ulaşıma kapandı. Sürücüler, Borçka Tünel mevkiinde beklemeye başladı.

Borçka ve Hopa ilçelerine AFAD ekipleri sevk edildi.

İşte sel felaketinden ilk görüntüler:











