Vida'nın yeni görüntüleri çıktı: Yan Belgrad 11 Temmuz 2018, Çarşamba

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Hırvatistan formasını terleten Beşiktaşlı Domagoj Vida, Rusya zaferi sonrası ortaya çıkan 'Zafer Ukrayna'nın biçimindeki sözleriyle gündeme gelmiş ve FIFA tarafından soruşturulmuştu. Vida'nın ortaya çıkan ikinci görüntüsünde ise 'Yan Belgrad' dediği için soruşturma kapsamına alınacağı belirtildi.