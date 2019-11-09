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Vicdansızlık! Hatay'da 1 aylık bebeği sokağa terk ettiler...

09.11.2019 23:26

Hatay'ın Antakya ilçesinde, bir iş yerinin önünde kundağa sarılı halde terk edilmiş 1 aylık bebek bulundu. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, polis bebeği bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı


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