Vicdansızlık! Hatay'da 1 aylık bebeği sokağa terk ettiler... 09.11.2019 23:26

Hatay'ın Antakya ilçesinde, bir iş yerinin önünde kundağa sarılı halde terk edilmiş 1 aylık bebek bulundu. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, polis bebeği bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı