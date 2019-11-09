Hatay'ın Antakya ilçesinde, bir iş yerinin önünde kundağa sarılı halde terk edilmiş 1 aylık bebek bulundu. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, polis bebeği bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı
Vicdansızlık! Hatay'da 1 aylık bebeği sokağa terk ettiler...09.11.2019 23:26
- Vicdansızlık! Hatay'da 1 aylık bebeği sokağa terk ettiler...
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