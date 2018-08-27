Vergi borcu yapılandırması için bugün son gün 27 Ağustos 2018, Pazartesi

Kamuya yönelik borçlarını yeniden yapılandırmak ve avantajlardan faydalanmak isteyen vatandaşlar için son gün bugün. Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamındaki alacakların yapılandırılmasına ilişkin başvuru süresi bugün sona eriyor.