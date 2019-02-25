Vergi borcu ve prim borcu yapılanmasında son gün ne zaman? SGK Başkanı tarih verdi 25.02.2019 14:11

Vergi ve prim borçları yapılandırma olanlar için SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı'dan son dakika uyarısı geldi. SGK Başkanı Bağlı, milyonlarca kişinin faydanalacağı af yasası olarak bilinen 7143 sayılı torba kanun için son tarihi açıkladı. Peki vergi ve prim borcu yapılanmasında son gün ne zaman? Vergi borçları nasıl yapılandırılır? Prim borçları nasıl ödenir? İşte konuyla ilgili detaylar...