Venezuela'nın Brezilya sınırı bölgesinde ordu ile yerli halk arasında çatışma!. 22.02.2019 21:58

Son dakika gelişmesine göre, Venezuela'nın Brezilya sınırı bölgesinde ordu ile yerli halk arasında çıkan çatışmada bir kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.