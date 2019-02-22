Haberler Web TV Venezuela'nın Brezilya sınırı bölgesinde ordu ile yerli halk arasında çatışma!.

Venezuela'nın Brezilya sınırı bölgesinde ordu ile yerli halk arasında çatışma!.

22.02.2019 21:58

Son dakika gelişmesine göre, Venezuela'nın Brezilya sınırı bölgesinde ordu ile yerli halk arasında çıkan çatışmada bir kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları