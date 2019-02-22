Son dakika gelişmesine göre, Venezuela'nın Brezilya sınırı bölgesinde ordu ile yerli halk arasında çıkan çatışmada bir kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.
Venezuela'nın Brezilya sınırı bölgesinde ordu ile yerli halk arasında çatışma!.22.02.2019 21:58
- Venezuela'nın Brezilya sınırı bölgesinde ordu ile yerli halk arasında çatışma!.
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