Venezuela'da halk sokağa döküldü

Binlerce Venezuelalı sokaklara çıktı. Suikast girişimine uğrayan Devlet Başkanı Maduro'ya destek gösterisi yaptı. Maduro'nun suikast girişimine uğramasının ardından Maduro yanlıları devlet başkanlarına destek için yürüyüş düzenledi. Başkent Caracas'ta bir araya gelen Venezuelalılar ellerinde bayraklar ve Maduro'nun fotoğraflarını taşıdı.
Venezuela'da halk sokağa döküldü07 Ağustos 2018, Salı
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