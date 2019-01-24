Haberler Web TV Venezuela'da halk Maduro'ya sahip çıkmak için sokaklara döküldü

Venezuela'da halk Maduro'ya sahip çıkmak için sokaklara döküldü

24 Ocak 2019, Perşembe


ABD'nin Venezuela'da gerçekleştirmek istediği darbe girişimine karşı halk ayaklandı! "Biz Maduro'yu seçtik, ona oy verdik başkasına değil" diyen halk darbeye karşı çıkmak ve Maduro'ya desteklerini belirtmek için sokaklara döküldü. ABD'nin darbe girişimini kınayan protestocular "emperyalist bir müdahale istemiyoruz" mesajı verdiler.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları