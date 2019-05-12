Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido, temsilcisine ABD ordusu ile "iş birliği" konusunda görüşmesi talimatı verdiğini belirtti.
Venezuela'da Guaido'dan tehlikeli talimat!12.05.2019 06:52
- Venezuela'da Guaido'dan tehlikeli talimat!
- Binali Yıldırım'a çocuklardan destek... #ÇünküÇaldılar
- Gazeteci Erem Şentürk sordu... #ÇünküÇaldılar
- Senarist Hasan Kaçan cevapladı... #ÇünküÇaldılar
- Binali Yıldırım'a çocuklardan destek... #ÇünküÇaldılar
- “Her şey güzel olacak” isimli projenin fikir babası FETÖ'cü Emre Uslu çıktı!
- YSK, neden sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etti?
- Binali Yıldırım'dan 'Seçim neden iptal edildi?' sorusuna cevap: Çok basit, çünkü çaldılar
- Bahçeli'den flaş İstanbul mesajı
- Başkan Erdoğan: Darbeci katilleri ağırlayanlar bize hukuk dersi veremez
- Devlet Bahçeli İstanbul'da | MHP’liler böyle karşıladı
- Mustafa Cengiz ve Abdürrahim Albayrak'tan Emre Akbaba açıklaması! İşte son durum
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.