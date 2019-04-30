Venezuela'da darbecilerin işareti 'mavi bant' (VİDEO) 30.04.2019 16:51

Venezuela'da muhalif askerler darbe girişiminde bulunuyor. Kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido da sokağa çıkarak darbeci askerlere destek veriyor. Guaido ve darbecilerin işaret olarak ''mavi bant'' kullanmakta oldukları dikkat çekti. Guaido mavi bandı sağ koluna takarken, bazı darbeci askerlerin bant ile yüzlerini kapatmaya çalıştıkları görüldü.