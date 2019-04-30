Haberler Web TV Venezuela'da darbecilerin işareti 'mavi bant'

Venezuela'da darbecilerin işareti 'mavi bant'

30.04.2019 16:51

Venezuela'da muhalif askerler darbe girişiminde bulunuyor. Kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido da sokağa çıkarak darbeci askerlere destek veriyor. Guaido ve darbecilerin işaret olarak ''mavi bant'' kullanmakta oldukları dikkat çekti. Guaido mavi bandı sağ koluna takarken, bazı darbeci askerlerin bant ile yüzlerini kapatmaya çalıştıkları görüldü.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları