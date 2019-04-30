Venezuela'da darbe girişimi! Maduro'dan ilk açıklama

Venezuela'da yaşanan darbe girişimine ilişkin Beyaz Saray'dan, Trump'ın bilgilendirildiği açıklamasını yaptı. Küba ve Bolivya, Maduro'nun yanında olduklarını açıklarken, İspanya darbe girişimini desteklemediklerini söyledi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise "Ordu komutanlarıyla konuştum, bana ve anayasaya bağlıklıklarını bildirdiler" şeklinde ilk kez açıklamada bulundu.
Venezuela'da darbe girişimi! Maduro'dan ilk açıklama30.04.2019 17:41
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