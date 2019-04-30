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Venezuela'da darbe girişimi! Maduro'dan ilk açıklama

30.04.2019 17:41

Venezuela'da yaşanan darbe girişimine ilişkin Beyaz Saray'dan, Trump'ın bilgilendirildiği açıklamasını yaptı. Küba ve Bolivya, Maduro'nun yanında olduklarını açıklarken, İspanya darbe girişimini desteklemediklerini söyledi. ​Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise "Ordu komutanlarıyla konuştum, bana ve anayasaya bağlıklıklarını bildirdiler" şeklinde ilk kez açıklamada bulundu.


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