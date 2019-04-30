Venezuela'da darbe girişimi! Asker sokağa indi 30.04.2019 14:05

Venezuela'da aylardır süren kriz darbe girişimine dönüştü. Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, resmi Twitter hesabından darbe girişimini başlattıklarını duyurdu. Başkent Caracas'ta bir grup askerle beraber, halka askeri kuvvetleri destekleme çağrısında bulundu.

Guaido, "Venezuela, siyasi bir çatışmaya gömüldü. Özgürlüğümüzü kurtarmak için birlikte sokağa çıkmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.