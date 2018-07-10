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Venezuela lideri Maduro’dan Erdoğan paylaşımı

09 Temmuz 2018, Pazartesi

Venezuela lideri Nicolas Maduro, sosyal medya üzerinden araç kullanırken çekilen görüntüsü yayınlayarak, “Erdoğan’ın yemin etme törenine katılmak Türkiye’ye seyahat ediyorum” dedi.

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