Venezuela lideri Nicolas Maduro, sosyal medya üzerinden araç kullanırken çekilen görüntüsü yayınlayarak, “Erdoğan’ın yemin etme törenine katılmak Türkiye’ye seyahat ediyorum” dedi.
Venezuela lideri Maduro’dan Erdoğan paylaşımı09 Temmuz 2018, Pazartesi
- Başkan Erdoğan Azerbaycan'a gitti
- Türkiye'nin ilk Başkan'ı Recep Tayyip Erdoğan, görevine dualarla başladı
- İzmir'de 101 pare top atışı gerçekleştirildi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de saygı duruşunda bulundu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'e geldi
- Yeni Sistemin ilk Cumhurbaşkanı "Erdoğan" yemin için Meclis'te
- Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tarihi anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etti!
- HDPKK'nın vekili Barış Atay'dan alçak provokasyon
- Venezuela lideri Maduro’dan Erdoğan paylaşımı
- Çorlu'da tren vagonu devrildi!
- Saliha Sera Kadıgil'in yemin fiyaskosu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.