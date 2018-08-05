Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro'nun askeri tören sırasında yaptığı konuşma bir patlama sesi ile kesildi. Meydanda askerler de panik ile dağılırken televizyon yayını sona erdirdi. Venezuela hükümeti yetkilileri saldırıyı doğruladı .
Venezuela Hükümeti Devlet Başkanı Nicholas Maduro'ya suikast girişimini doğruladı05 Ağustos 2018, Pazar
- Venezuela Hükümeti Devlet Başkanı Nicholas Maduro'ya suikast girişimini doğruladı
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