Venezuela Hükümeti Devlet Başkanı Nicholas Maduro'ya suikast girişimini doğruladı 05 Ağustos 2018, Pazar

Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro'nun askeri tören sırasında yaptığı konuşma bir patlama sesi ile kesildi. Meydanda askerler de panik ile dağılırken televizyon yayını sona erdirdi. Venezuela hükümeti yetkilileri saldırıyı doğruladı .