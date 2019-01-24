Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun tarihe geçen Filistin konuşması 23 Ocak 2019, Çarşamba

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından başta Başkan Erdoğan olmak üzere birçok ülkeden Maduro'ya destek mesajları geldi. Sosyal medyada birçok kullanıcı #WeAreMaduro etiketi ile Maduro'ya destek mesajları yayınladı. O tweetlerden birinde ise Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun Trump'ın "Kudüs'ü İsrail'in başkenti sayıyoruz" açıklamasından sonra yaptığı tarihe geçen Filisin konuşması yer aldı. İşte Maduro'nun hafızalardan silinmeyecek o konuşması...