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Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Türkiye klibi

11 Temmuz 2018, Çarşamba

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine gelen Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun Türkiye hayranlığı dikkat çekiyor. Daha önceden Diriliş Ertuğrul hayranı olduğunu açıklayan Maduro şimdi de sosyal medya hesabından Türkiye için klip paylaştı. Maduro klibin müziğini de Yeşilçam'ın efsane filme Al Yazmalım'ın müziği yaptı.

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