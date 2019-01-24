Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan flaş açıklamalar

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Venezuela Adli Yıl Açılışı programında açıklamalarda bulundu. Maduro'nun açıklamaları AHaber ekranlarında canlı olarak verildi. İşte Maduro'nun Venezuela'da kendisine karşı gerçekleştirilmeye çalışılan sivil darbe girişimine yönelik açıklamaları...
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan flaş açıklamalar24 Ocak 2019, Perşembe
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