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Venezuela BM Daimi Temsilcisi Moncada'dan BM'de efsane konuşma

22 Aralık 2017, Cuma
Venezuela BM Daimi Temsilcisi Samuel Moncada, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ABD'ye adeta meydan okudu. Moncada, "Buradan ABD hükümetine sesleniyorum. Dünya satılık değildir, dünya satılık değildir" dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ABD'nin Kudüs kararını geri almasını öngören bir tasarıyı oylandı. 128 ülkenin oylarıyla tasarı kabul edildi. 9 ülke ABD'nin kararını desteklerken, 35 ülke çekimser kaldı.

"DÜNYA SATILIK DEĞİL ABD"
BM'deki oylamadan önce konuşma yapan BM Daimi Temsilcisi Moncada, Filistin'e sahip çıktı ve ABD'nin sözünden çıkmayan bazı sözde Müslüman liderlere ders niteliğinde konuşma yaptı. Moncada, "Buradan ABD hükümetine sesleniyorum. Dünya satılık değildir, dünya satılık değildir. Artık Birleşmiş Milletleri provoke etmeyi sonlandır" ifadelerini kullandı
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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DOGAN DOGAN

VİVA VENEZULLA

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evet0
hayır0
cevapla 22.12.2017 15:05
ld ld

adamsın adam keşke sözde müslüman görünen arap lıder bu adamın saçının tek i bile olmazlar.

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evet0
hayır0
cevapla 22.12.2017 10:02
Mem Mem

Reis bir üfürdü pir üfürdü. Herkes o rüzgara kapıldı. Sanki çölde kalmış da ılık rüzgar özlemi çekiyormuşcasına kapıldılar hem de. Birinin bunu yapmasını bekliyorlarmış... Yürü be Reis

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evet0
hayır0
cevapla 22.12.2017 09:26
metinn metinn

5 kurucu uyenin veto hakki kaldirilmalidir oy coklugu ile BM alacagi karari alarak herkese uygulatmalidir yoksa mi lav edin gitisin kimse takmiyorsa pöööh

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evet0
hayır0
cevapla 22.12.2017 03:18
Sinan Demir Sinan Demir

Vay insanlar uyanıyor!

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evet5
hayır0
cevapla 22.12.2017 01:19
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