Venezuela BM Daimi Temsilcisi Moncada'dan BM'de efsane konuşma

Venezuela BM Daimi Temsilcisi Moncada'dan BM'de efsane konuşma22 Aralık 2017, Cuma
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ABD'nin Kudüs kararını geri almasını öngören bir tasarıyı oylandı. 128 ülkenin oylarıyla tasarı kabul edildi. 9 ülke ABD'nin kararını desteklerken, 35 ülke çekimser kaldı.
"DÜNYA SATILIK DEĞİL ABD"
BM'deki oylamadan önce konuşma yapan BM Daimi Temsilcisi Moncada, Filistin'e sahip çıktı ve ABD'nin sözünden çıkmayan bazı sözde Müslüman liderlere ders niteliğinde konuşma yaptı. Moncada, "Buradan ABD hükümetine sesleniyorum. Dünya satılık değildir, dünya satılık değildir. Artık Birleşmiş Milletleri provoke etmeyi sonlandır" ifadelerini kullandı
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VİVA VENEZULLA
adamsın adam keşke sözde müslüman görünen arap lıder bu adamın saçının tek i bile olmazlar.
Reis bir üfürdü pir üfürdü. Herkes o rüzgara kapıldı. Sanki çölde kalmış da ılık rüzgar özlemi çekiyormuşcasına kapıldılar hem de. Birinin bunu yapmasını bekliyorlarmış... Yürü be Reis
5 kurucu uyenin veto hakki kaldirilmalidir oy coklugu ile BM alacagi karari alarak herkese uygulatmalidir yoksa mi lav edin gitisin kimse takmiyorsa pöööh
Vay insanlar uyanıyor!
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