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Veliaht Prens Selman'dan skandal hareket! Kutsal değerimiz Kâbe'nin tepesine çıktı

12.02.2019 18:56

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katil zanlıları arasında yer alan Suudi Arabistan'ın Veliat Prensi Muhammed bin Selman, skandal bir harekete imza attı. ABD'nin kuklası katil Selman, kutsal değerlerimizi ayaklar altına alarak Kâbe'nin tepesine çıktı. Tavaf alanına büyük bir koruma ordusu ile gelen ve bir süreliğine Müslümanların ibadetlerine engel olan Muhammed bin Selman'ın bölgede çok sayıda yüksek nokta olmasına rağmen neden Kabe'nin üstüne çıktığı belirlenemedi.


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